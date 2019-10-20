Исследование было приурочено к 20-летию проведенного ВЦИОМом и РОМИРом и опубликованного в мае 1999 г. еженедельником «Коммерсантъ-Власть» опроса, в ходе которого россиян спрашивали, за кого из киногероев они бы проголосовали на президентских выборах.

с чего всё началось

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