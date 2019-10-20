Политика
Газета.RuРоссияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ и ЦПК.
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с чего всё началось
Исследование было приурочено к 20-летию проведенного ВЦИОМом и РОМИРом и опубликованного в мае 1999 г. еженедельником «Коммерсантъ-Власть» опроса, в ходе которого россиян спрашивали, за кого из киногероев они бы проголосовали на президентских выборах.Ведомостивчера в 17:26
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Штирлиц и профессор Преображенский могли бы стать лучшими российскими политиками
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
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