Общество
Газета.RuРоссияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ и ЦПК.
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с чего всё началось
Спустя 20 лет ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры на основе предварительного исследования «зрительских симпатий» ограничили список «претендентов» 11 персонажами советских и российских фильмов, причем из советского кино отбор прошли только Штирлиц, профессор Преображенский, Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки» и Екатерина из «Москва слезам не верит».Коммерсантъвчера в 18:36
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Штирлиц и профессор Преображенский могли бы стать лучшими российскими политиками
Ведомостивчера в 17:26
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Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
Футбол
Ван дер Ваарт: «Могу найти среди любителей нескольких игроков уровня Магуайра»
Экс-футболист сборной Голландии Рафаэль Ван Дер Ваарт подверг критике защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, который является самым дорогим игроком своего амплуа в истории.
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Авто
Назвали вредные привычки автовладельцев
Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Политика
Путин с Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Происшествия
Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму
По данным источника, группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания.
Происшествия
Названа возможная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Председатель правительства Красноярского края предполагает, что причиной разрушения дамбы технического водоема золотодобывающей артели могли стать затяжные дожди в регионе.
Политика
Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен
За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
Здоровье
Минздрав приступил к модернизации поликлиник
«Модернизация затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы и центральные районные больницы в сельской местности и малых городах», – сообщают в пресс-службе ведомства.
Политика
Конгресс потребовал признать «Азов» террористической организацией
Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Макс Роуз и еще 39 парламентариев обратились в Госдепартамент с требованием внести украинский добровольческий полк «Азов» в список иностранных террористических организаций.
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Политика
В США экс-чиновники оценили идею выхода из Договора по открытому небу
Выход из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой США, сообщили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в статье газеты Wall Street Journal.
Политика
Лавров: Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Шоу-бизнес
33-летняя Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
33-летняя артистка опубликовала серию Сторис в Инстаграм. На коротких записях отчетливо видно, что Бузова носит кольцо на безымянном пальце.
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Финансы
Курсы доллара и евро на 21 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 октября, составляет 63,9542 рубля.
Единоборства
Энди Руис: «Джошуа испытывает больше давления за результат»
Поединок Руиса и Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой спортсменов закончился победой Руиса техническим нокаутом.
Гаджеты
Xiaomi представит 10 смартфонов с поддержкой 5G в 2020 году
Футбол
Уткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал
По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
Гаджеты