с чего всё началось

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ и ЦПК.

Общество Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".

Авто Назвали вредные привычки автовладельцев Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.

Происшествия Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму По данным источника, группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания.

Происшествия Названа возможная причина прорыва дамбы в Красноярском крае Председатель правительства Красноярского края предполагает, что причиной разрушения дамбы технического водоема золотодобывающей артели могли стать затяжные дожди в регионе.

Здоровье Минздрав приступил к модернизации поликлиник «Модернизация затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы и центральные районные больницы в сельской местности и малых городах», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Политика Конгресс потребовал признать «Азов» террористической организацией Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Макс Роуз и еще 39 парламентариев обратились в Госдепартамент с требованием внести украинский добровольческий полк «Азов» в список иностранных террористических организаций.

Экономика Банки раздали долги взыскателям В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.

Кино Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.

Политика В США экс-чиновники оценили идею выхода из Договора по открытому небу Выход из Договора по открытому небу станет серьезной ошибкой США, сообщили бывший глава Госдепартамента США Джордж Шульц, экс-руководитель Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн в статье газеты Wall Street Journal.

Общество В России назван лучший черный чай Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».