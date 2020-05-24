Общество
РБКРоссияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»
Самолет компании «Аэрофлот» с российскими гражданами, пожелавшими вернуться из США в Россию на фоне эпидемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди.
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Вывозной рейс из США в Уфу готовится к вылету в аэропорту Нью-Йорка
Московский Комсомолецвчера в 17:15
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
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BFM.ru 01:38
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
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Вторая горбольница стала принимать пациентов с коронавирусом в Чите
По словам Гурулёва, сегодня мест в моностационаре горбольницы №1 Читы хватает.
Zabnews.ru 06:13
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В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
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Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
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Кино
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Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
Происшествия
В Пермском крае умерли три пациента с COVID-19
За прошедшие сутки зафиксированы также три случая летальных исходов, у пациентов 63, 88 и 66 лет был обнаружен COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:09
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Кино
Marvel и Sony выпустят кинокомикс о супергероине по имени Джекпот
Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 11:16 — REGNUM Марк Гуггенхайм напишет сценарий к новому кинокомиксу Marvel и Sony Pictures о супергероине Джекпот.
REGNUM 22 мая в 04:16
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
В России за сутки выявили 8599 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки коронавирус выявили у 8599 человек. Новые случаи заболевания зафиксировали в 84 регионах страны.
Вести Татарстан 03:51
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Фото: Архив Orsk.ru Мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник окончания поста, длившегося весь священный месяц Рамадан.
Orsk.ru вчера в 04:05
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
Ещё 60 человек в Омской области заразились коронавирусом
По данным местного оперштаба на 24 мая, за сутки на территории Омской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Atas.info 04:34
Армия и оружие
В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море
США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
Наука
Для лечения коронавируса предложили использовать лекарство от рака
Лекарство от рака специалисты предлагают использовать для лечения коронавируса.
Evo-rus.com 04:54
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Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 человек от коронавируса
Статистика по коронавирусу на утро 24 мая 2020 года в Петербурге такова: в Северной столице подтвердили 13 339 случаев заражения (+384 человека за сутки).
Newia.ru 06:28