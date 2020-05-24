Общество

РБКРБКРоссияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»

Самолет компании «Аэрофлот» с российскими гражданами, пожелавшими вернуться из США в Россию на фоне эпидемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди.
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Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»

РБКвчера в 22:10

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

РИА Новостивчера в 20:20

Вывозной рейс с россиянами из США вылетел в Россию

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Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка

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Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

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Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»

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Вывозной рейс из США в Уфу готовится к вылету в аэропорту Нью-Йорка

Московский Комсомолецвчера в 17:15
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Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
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Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

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«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
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REGNUM 22 мая в 04:16
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Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
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В России за сутки коронавирус выявили у 8599 человек. Новые случаи заболевания зафиксировали в 84 регионах страны.
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Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

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Ещё 60 человек в Омской области заразились коронавирусом

По данным местного оперштаба на 24 мая, за сутки на территории Омской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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