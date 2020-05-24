Самолет компании «Аэрофлот» с российскими гражданами, пожелавшими вернуться из США в Россию на фоне эпидемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди.

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»

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