Коронавирус

ТАССТАССРоссияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»

По данным генерального консульства РФ в Нью-Йорке, на борту самолета Boeing 777-300 находятся около 300 человек. Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.
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Более 300 россиян вылетели в Москву из Нью-Йорка рейсом «Аэрофлота»

Интерфакс20:00

В Москву из Нью-Йорка вылетели более 300 россиян

RT на русском19:59

Около 300-т граждан Росси вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»

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РИА Новости19:42

Генконсульство РФ: Более 300 россиян вернутся из США вывозным рейсом

Российская газета19:20

Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»

ТАСС19:56

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Газета.Ru19:50
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Цинизм в политике США по Ирану зашкаливает — постпред РФ в Вене

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В России чиновников решили наказывать за хамство

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В марте ведущие украинские военные эксперты провели мозговой штурм на тему "Ключевые акценты в развитии оборонного потенциала Украины".
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Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии

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Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
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