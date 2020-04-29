По данным генерального консульства РФ в Нью-Йорке, на борту самолета Boeing 777-300 находятся около 300 человек. Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.

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