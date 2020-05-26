Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссияне вынули миллиарды долларов из банкоматов: реакция на самоизоляцию

1 фото
Россияне всерьез заинтересовались иностранной валютой. Из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции в марте они сняли со своих счетов около $5 млрд.
Читать в источнике
Комментировать
Политика

Путин поручил Москве помочь регионам в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, заявил, что московская система здравоохранения с учетом накопленного опыта должна помочь другим российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:27
Общество

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась

Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась. Подробно об этом мэр Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину.
Эхо Москвы 08:52
Общество

Суд в Элисте прекратил дело о клевете против Елены Батуриной

Коммерсантъ 06:44
1
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
87
Общество

В PS Store началась крупная распродажа игр

С более подробным списком игр можно ознакомиться на официальном сайте PS Store.
ITZine.ru 08:36
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
594
Общество

В Сочи изменили название реки Хероты

В Городском собрании Сочи провели работу по возвращению исторически обоснованного названия реки Херота.
Кубань 24 08:49
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой.
Lenta.ru 04:55
44
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
773
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
75
Космос

Массу ближайшей к Земле экзопланеты точно измерили

Планетологи подтвердили, что ближайшая к Земле экзопланета – Проксимы b – существует, и точно измерили ее минимальную массу.
ТАСС Наука вчера в 10:17
Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
25
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
362
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
339
Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
36
Авто

BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
22
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,5K
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
2,9K
Происшествия

На Ямале после проезда грузовика обрушился мост

По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС 09:10
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордный объем иностранной валюты

Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объем иностранной валюты. Такие данные следуют из статистики Центрального Банка РФ.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:19
1,5K
Общество

Куйвашев осудил присутствовавших на мероприятии без масок чиновников

РБК 08:44
18
Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
987
Общество

Синоптики предупредили о прохладном начале лета

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столичном регионе в начале лета.
РИА Новости 09:27
5
Происшествия

В России за фальсификацию доказательств осуждены 53 силовика за год

Адвокат отмечает, что такая статистика по осужденным и приговоренным к реальным срокам связана с тем, что фабрикация доказательств происходит под контролем должностного лица, которое обладает достаточными ресурсами, чтобы препятствовать обнаружению фальсификаций.
Snob.ru 04:55
Общество

Утвержден закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Тарифы ОСАГО станут индивидуализированным. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин.
News-24.ru 04:33
144
Общество

Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
10
Политика

Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии

Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
1
Политика

На парад Победы в Москву пригласят лидеров стран СНГ

Общественная служба новостей 08:30
1
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
БКС Брокер
ООО «Компания БКС» — основа Финансовой группы БКС, один из крупнейших национальных брокеров, многолетний лидер российского рынка ценных бумаг по оборотам. Входит в категорию «ААА» (максимальная надежность) в рейтинге Национального Рейтингового Агентства (НРА).
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное