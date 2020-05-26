Россияне всерьез заинтересовались иностранной валютой. Из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции в марте они сняли со своих счетов около $5 млрд.

Россияне вынули миллиарды долларов из банкоматов: реакция на самоизоляцию

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