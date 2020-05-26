Финансы
Московский КомсомолецРоссияне вынули миллиарды долларов из банкоматов: реакция на самоизоляцию
Россияне всерьез заинтересовались иностранной валютой. Из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции в марте они сняли со своих счетов около $5 млрд.
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Политика
Путин поручил Москве помочь регионам в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, заявил, что московская система здравоохранения с учетом накопленного опыта должна помочь другим российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:27
Общество
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась
Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась. Подробно об этом мэр Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину.
Эхо Москвы 08:52
Общество
Суд в Элисте прекратил дело о клевете против Елены Батуриной
Коммерсантъ 06:44
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Общество
В PS Store началась крупная распродажа игр
С более подробным списком игр можно ознакомиться на официальном сайте PS Store.
ITZine.ru 08:36
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Общество
В Сочи изменили название реки Хероты
В Городском собрании Сочи провели работу по возвращению исторически обоснованного названия реки Херота.
Кубань 24 08:49
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны
Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой.
Lenta.ru 04:55
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Космос
Массу ближайшей к Земле экзопланеты точно измерили
Планетологи подтвердили, что ближайшая к Земле экзопланета – Проксимы b – существует, и точно измерили ее минимальную массу.
ТАСС Наука вчера в 10:17
Общество
Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Авто
BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT
Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
Происшествия
На Ямале после проезда грузовика обрушился мост
По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС 09:10
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордный объем иностранной валюты
Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объем иностранной валюты. Такие данные следуют из статистики Центрального Банка РФ.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:19
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столичном регионе в начале лета.
РИА Новости 09:27
Происшествия
В России за фальсификацию доказательств осуждены 53 силовика за год
Адвокат отмечает, что такая статистика по осужденным и приговоренным к реальным срокам связана с тем, что фабрикация доказательств происходит под контролем должностного лица, которое обладает достаточными ресурсами, чтобы препятствовать обнаружению фальсификаций.
Snob.ru 04:55
Общество
Утвержден закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Тарифы ОСАГО станут индивидуализированным. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин.
News-24.ru 04:33
Общество
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
Политика
Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии
Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
Политика
На парад Победы в Москву пригласят лидеров стран СНГ
Общественная служба новостей 08:30
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28