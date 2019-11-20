Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. Об изменениях в правилах с 22 ноября писала «Российская газета».

Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

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