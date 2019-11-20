Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. Об изменениях в правилах с 22 ноября писала «Российская газета».
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Подорожание справок в 5 раз спровоцировало столпотворение у наркодиспансера в Воронеже

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В диспансер в Воронеже выстроились огромные очереди перед резким подорожанием водительских справок

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РИА Новости 06:30
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

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Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга

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В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
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Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России

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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

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