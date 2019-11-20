Общество
Lenta.ruРоссияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. Об изменениях в правилах с 22 ноября писала «Российская газета».
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Водители атакуют наркодиспансеры Ярославля и Рыбинска. Скоро справка подорожает в 13 раз
Новости Ярославля 76.ruвчера в 03:18
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Общество
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
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На автомобилях УАЗ появится новый турбомотор
Двигатель разработал «Заволжский моторный завод», предполагается, что новый мотор будут применять на так называемом «Русский Прадо» — сейчас УАЗ активно трудится над проектом модернизированного внедорожника «Патриот».
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Секретный проект Билла Гейтса ведет к «прорыву в чистой энергии»
Стартап-компания, финансируемая Биллом Гейтсом и другими крупными экологическими инвесторами, построила солнечную электростанцию, где большие зеркальные панели направляют солнечный свет друг к другу, чтобы умножать тепло, концентрируя солнечную энергию.
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Футбол
Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на клубной базе
«Шпоры» опубликовали фотографию, на которой португальский специалист позирует с футболкой на клубной базе.
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Общество
Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России
В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Экономика
Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
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В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что 9 мая 2020 года на Красной площади покажут технику, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах.
Политика
На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
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Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
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Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.