Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Ранее "Российская газета" сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
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с чего всё началось
Изменения начнут действовать уже в эту пятницу, 22 ноября – заработает утверждённый приказом Минздрава новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, сообщает «Российская газета
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