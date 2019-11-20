Уже в эту пятницу, 22 ноября, заработает утвержденный приказом минздрава новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители.

с чего всё началось

Ранее "Российская газета" сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

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