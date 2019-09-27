Чемпионат мира по легкой атлетике будет семнадцатым в истории и пройдет с 27 сентября по 6 октября. Турнир соберет около 3500 спортсменов из 205 стран. Выступят и наши представители, хотя Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему дисквалифицирована.

Россияне выступят без флага и гимна

Спорт день за днем

Происшествия Суд отпустил фигуранта «московского дела» Миняйло на свободу Басманный суд Москвы не стал продлевать арест участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Алексею Миняйло и отпустил его на свободу.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Футбол «Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле.

Политика Джулиани опубликовал имеющее отношение к Зеленскому смс от Волкера Адвокат президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани опубликовал смс-сообщение от специального представителя американского Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера, в котором говорится о знакомстве с приближенным украинского президента Владимира Зеленского - Андреем Ермаком.

Технологии Смартфоны Huawei могут получить сервисы «Яндекса» Из-за американских санкций компания Huawei больше не может использовать сервисы Google в своих смартфонах.

Здоровье Врачи назвали признаки микроинсульта Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.

Происшествия Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.

Авто В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот» В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Политика Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Общество Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве "Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.

Футбол Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Политика Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.

Кино Вышел трейлер «Ирландца» Скорсезе с Де Ниро и Аль Пачино Где по центру - титульный Ирландец, киллер Фрэнк Ширэн (Де Ниро), которому приписывают ликвидацию 25 человек, по большей части - гангстеров.

Космос Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

Общество В России создадут базу плательщиков ЖКХ В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

Происшествия Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Футбол Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе В пятницу же вечером, 27 сентября, фанаты ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Здоровье Депздрав рассказал москвичам о различиях между ОРВИ и гриппом Грипп и ОРВИ являются самыми распространенными в мире инфекционными заболеваниями.