Спорт

Петербургский дневникПетербургский дневникРоссияне выступят без флага и гимна

Чемпионат мира по легкой атлетике будет семнадцатым в истории и пройдет с 27 сентября по 6 октября. Турнир соберет около 3500 спортсменов из 205 стран. Выступят и наши представители, хотя Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему дисквалифицирована.
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