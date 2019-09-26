Чемпионат мира по легкой атлетике начинается в пятницу в столице Катара Дохе. Турнир с участием 30 россиян, которые выступят в нейтральном статусе, пройдет на стадионе "Халифа", где будут разыграны медали в 49 дисциплинах.

Снова без флага и гимна: российские легкоатлеты стартуют на ЧМ в Дохе

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