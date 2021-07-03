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Экономика

Россияне взяли более 550 тыс. ипотечных кредитов по льготной программе под 6,5%

По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, каждый пятый ипотечный кредит в прошлом году выдавался по льготной программе под 6,5%, она стала одним из важных факторов, повлиявших на рост числа новых проектов.В источнике

С чего всё началось

Более 556 тыс. ипотечных кредитов выдали по льготной программе на новостройки под 6,5%

Вице-премьер отметил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% стала одной из наиболее эффективных антикризисных мер.
ТАСС03:48

Подробнее о событии

Свыше 556 тыс ипотечных кредитов выдали в РФ по льготной ставке – Хуснуллин

Москва 2404:00

В кабмине назвали количество выданных ипотек по льготной программе

Говорит Москва04:28

В правительстве оценили спрос среди россиян на льготную ипотеку

Российская газета04:07

Хуснуллин оценил объем выданных льготных ипотечных кредитов под 6,5%

ФАН04:57

Россияне взяли более 550 тыс. ипотечных кредитов по льготной программе под 6,5%

Интерфакс03:59

Ипотечные кредиты под 6,5% на общую сумму 1,7 триллиона рублей получили 556 200 семей

РИА Новости03:59

Более 556 тыс. ипотечных кредитов выдали по льготной программе на новостройки под 6,5%

ТАСС03:48
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Дни2423:09