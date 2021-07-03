Россияне взяли более 550 тыс. ипотечных кредитов по льготной программе под 6,5%
По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, каждый пятый ипотечный кредит в прошлом году выдавался по льготной программе под 6,5%, она стала одним из важных факторов, повлиявших на рост числа новых проектов.В источнике
С чего всё началось
Более 556 тыс. ипотечных кредитов выдали по льготной программе на новостройки под 6,5%
Вице-премьер отметил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% стала одной из наиболее эффективных антикризисных мер.
ТАСС03:48