По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, каждый пятый ипотечный кредит в прошлом году выдавался по льготной программе под 6,5%, она стала одним из важных факторов, повлиявших на рост числа новых проектов.

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С чего всё началось Более 556 тыс. ипотечных кредитов выдали по льготной программе на новостройки под 6,5% Вице-премьер отметил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% стала одной из наиболее эффективных антикризисных мер. ТАСС 03:48