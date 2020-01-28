Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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с чего всё началось

Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

Коммерсантъвчера в 21:39

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Телеканал 360°вчера в 18:38

Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
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Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

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Медведчук представит ГД идею межпарламентского «нормандского формата»

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Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

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Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛ

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Французский суд принял решение оставить Винника под стражей

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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером

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«Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» за непредумышленное убийство Салы

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Астрономы NASA обнаружили на Плутоне странный туман

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Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

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«Севилья» согласовала условия контракта с Сусо

По данным источника, стороны согласовали условия контракта до лета 2024 года.
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Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью

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Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

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Дизайн нового iPhone 12 показали на видео

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