Экономика
КоммерсантъРоссияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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с чего всё началось
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).РБКвчера в 16:00
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Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека, сообщает местный телеканал CGTN.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Наука
Горизонтальный перенос генов у бактерий не зависит от антибиотиков
Во время недавнего исследования специалисты из Уппсальского университета выявили, что большое количество клинических бактерий туберкулеза содержат мутацию в гене, который отвечает за производство белка RpoB.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Здоровье
Приамурье закупит препараты для противодействия коронавирусу
Дополнительное оборудование, противовирусные препараты и средства защиты приобретут в Амурской области в рамках профилактики коронавируса, сообщила во вторник зампред правительства региона Юлия Рябинина.
Музыка
Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»
Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Политика
Медведчук представит ГД идею межпарламентского «нормандского формата»
20 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Шоу-бизнес
Семья Отиевой может подать на Малахова в суд за скрытую съемку
На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за скрытую съемку в квартире заслуженной артистки России Ирины Отиевой и использование отснятых материалов в шоу.
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя, после того как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Игры
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Происшествия
Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском
По меньшей мере 10 вагонов с углем сошли с рельсов в районе станции Мегет в Иркутской области.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером, пишет Vogue.
Футбол
«Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» за непредумышленное убийство Салы
Валлийский «Кардифф Сити» обвиняет французский «Нант» в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в небе над Ла-Маншем.
Космос
Астрономы NASA обнаружили на Плутоне странный туман
Группа астрономов Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии обнаружила странный туман, наблюдаемый на Плутоне.
Общество
Ургант извинился перед православными за шутку о Христе
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе.
Футбол
«Севилья» согласовала условия контракта с Сусо
По данным источника, стороны согласовали условия контракта до лета 2024 года.
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью
Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.