В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).

с чего всё началось

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

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