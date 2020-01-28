Экономика

РБКРБКРоссияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов

Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
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с чего всё началось

Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

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Число выданных автокредитов в Удмуртии выросло на 10,7% в 2019 году

RT на русском15:48

В прошлом году россияне взяли более 900 тысяч кредитов на новые и подержанные автомобили

Эхо Москвы00:32

Рекордное количество автомобилей продано в кредит в 2019 году

REGNUM05:08

В 2019 году россияне купили в кредит почти 950 тысяч автомобилей

Автостат06:49

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

Коммерсантъвчера в 21:39

Россияне побили рекорд по получению автокредитов

Телеканал 360°вчера в 18:38

Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов

РБКвчера в 16:00
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 16:55
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Первый случай заражения коронавирусом в Германии был зафиксирован 28 января.
РБК 16:44
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Газета.Ru 14:27
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РИА Новости 26 января в 20:07
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Первая встреча завершилась вничью - 1:1. В финале Кубка английской лиги "Астон Вилла" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 16:41
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости 14:09
Происшествия

На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти

Газета.Ru 07:55
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

Коммерсантъ вчера в 21:24
Политика

Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады

«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
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Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

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США обнаружили тела двух военных и "черный ящик" самолета, разбившегося в Афганистане, заявил представитель сил США в этой стране полковник Сонни Леджеетт.
РИА Новости 14:44
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Российская газета 14:45
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
REGNUM 15:59
Космос

Космический телескоп «Спитцер» уходит на покой

3DNews 02:42
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
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Александр Емельяненко записал видео после выхода на свободу

Российский боец Александр Емельяненко после семидневного заключения в изоляторе временного содержания за пьяный дебош отметил, что с ним все в порядке.
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Rivian показал электрические пикап R1T и внедорожник R1S

Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
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Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
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Обновленная модель УАЗ «Патриот», получившая известность под народным прозвищем «Русский Прадо», приобретет от своих создателей шестиступенчатую механическую трансмиссию.
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Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Экономика

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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
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Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
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Экономика

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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