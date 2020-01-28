Экономика
РБКРоссияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
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с чего всё началось
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).РБКвчера в 16:00
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Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
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Александр Емельяненко записал видео после выхода на свободу
Российский боец Александр Емельяненко после семидневного заключения в изоляторе временного содержания за пьяный дебош отметил, что с ним все в порядке.
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Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
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Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
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Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.