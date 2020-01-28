Авто

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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