Авто
КоммерсантъРоссияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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В Казани пройдет выставка работ Сергея Шойгу
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Российская супермодель Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером, от которого в 2017 году родила дочь.
Политика
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По данным издания, план достижения мира между израильтянами и палестинцами устанавливает «новые границы Израиля и признает израильский суверенитет над большей частью Иорданской долины».
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Официальный курс евро вырос к рублю
Курс евро вырос на 44,85 копейки, до 69,226 рубля за евро. Курс доллара вырос на 49,19 копейки, до 62,8299 рубля за доллар.
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Известно, что погибший управлял торговой точкой на рынке. В Москве возле одного из подъездов жилого дома обнаружено тело 50-летнего мужчины.
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Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open
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ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Смена кадров была произведена в связи с плановой ротацией.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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