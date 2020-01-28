Авто
КоммерсантъРоссияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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Здоровье
Главного врача детской поликлиники в Перми отстранили от должности
Итогом визита стало отстранение исполняющего обязанности главного врача поликлиники от занимаемой должности.
Политика
Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Политика
Толстого не смогли избрать вице-спикером ПАСЕ с первой попытки
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой не смог набрать количество голосов, достаточное для избрания вице-спикером ассамблеи в первом туре.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из данных Росстата.
Финансы
В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%
В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Общество
Бизнесмен с Украины купил особняк бывшего короля Бельгии
Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов приобрел роскошный особняк Les Cedres на побережье Средиземного моря во Франции, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Шоу-бизнес
На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой
На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Хоккей
Провольнев дисквалифицирован на 3 матча, Аркалов и Кудрявцев – на 1
Форвард «Спартака» Илья Аркалов получил один матч дисквалификации за удар соперника локтем в матче с «Куньлунем».
Здоровье
Китайские врачи бреются налысо и носят памперсы
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Santa Fe
Накануне фотошпионам удалось сделать снимки обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.
Общество
Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных
Роскомнадзор отправил запрос в компанию «Красное и Белое», где ранее произошла утечка данных клиентов.
Общество
В Петербурге «Макдоналдс» оштрафовали на 110 тысяч за платный соус
Напомним, в прошлом году житель Северной столицы купил в заведении комбо-обед за 155 рублей.
Общество
Лукашенко - колхозам: «Верните долги»
Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
Политика
В Госдуме оценили обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Армия и оружие
Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли
Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.