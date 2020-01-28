Авто

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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Стали известны имена участников второго сезона шоу «Последний герой»

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В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%

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Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
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В Сети показали обновленный Hyundai Santa Fe

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В Петербурге «Макдоналдс» оштрафовали на 110 тысяч за платный соус

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Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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