Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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с чего всё началось

Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

В 2019 году россияне купили в кредит почти 950 тысяч автомобилей

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Россияне побили рекорд по получению автокредитов

Телеканал 360°вчера в 18:38

Россияне купили половину новых машин не на свои деньги

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Коммерсантъвчера в 21:39

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REGNUM06:01

Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов

РБКвчера в 16:00
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Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»

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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Мэр Уханя заявил о готовности подать в отставку

Мэр китайского Уханя Чжоу Сяньван заявил, что намерен подать в отставку со своего поста.
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Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
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Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.
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Общество

Опрос: россиянам не нравится излишний милитаризм в День Победы

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Известия 07:27
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Samsung снизила цены на линейку Galaxy S10

В преддверии запуска новой серии смартфонов Samsung Galaxy S20, южнокорейский производитель решил снизить стоимость предыдущих моделей из линейки Galaxy S10.
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Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
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Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
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Происшествия

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"Локомотив" подал иск к бывшему президенту и генеральному директору московского футбольного клуба Илье Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Москвы.
РИА Новости 09:19
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
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ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
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Политика

СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
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Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

РИА Новости 05:37
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
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Авто

DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
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Суд в Петербурге отказался изменять приговор заводящему «Спартака»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фаната «Спартака» оштрафовали за мат на улицах Петербурга.
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
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Политика

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние россиян

После принятия поправок в Конституцию РФ благосостояние граждан страны повысится.
Аргументы и Факты 06:12
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и официальный Дамаск в том, что эти страны якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 20:33
Фигурное катание

В Германии позавидовали триумфу российских фигуристок на ЧЕ

Московский Комсомолец вчера в 03:59
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