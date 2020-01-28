Экономика
РБКРоссияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
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с чего всё началось
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).РБКвчера в 16:00
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Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Происшествия
Историка Соколова признали вменяемым
Психиатрическая экспертиза признала бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова вменяемым, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на результаты экспертизы.
Здоровье
К приходу коронавируса готовятся в Магадане
В регионе готовятся к возможным заражениям, на первое время препаратов достаточно, однако есть нехватка некоторого оборудования, сообщает ИА MagadanMedia.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Здоровье
За сутки число заболевших новым коронавирусом выросло более чем на тысячу человек
За сутки количество заболевших новым коронавирусом выросло более чем на тысячу.
Политика
Глава МИД Ирана оценил американскую «сделку века» по Ближнему Востоку
Ранее МИД Турции заявил, что предложенная Дональдом Трампом «сделка века» является мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель.
Космос
Телевизионный спутник Spaceway-1 может взорваться
В пятницу власти Федеральной комиссии по связи (FCC) объявили, что дали разрешение провайдеру кабельного телевидения DirecTV начать процесс снятия с орбиты своего спутника Spaceway-1 (F1).
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги
В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Астон Вилла" победила "Лестер Сити" со счётом 2:1.
Политика
Японского дипломата вызвали в МИД РФ из-за выставки в Токио
Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД РФ для получения разъяснений по поводу прошедшей в Токио выставки.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Авто
Обновленную Kia Rio показали на первых фото
В социальных сетях появились фотографии обновленного хэтчбека корейского производства Kia Rio, сделанные во время тестовых испытаний.
Футбол
«Атлетик» обыграл «Тенерифе» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
«Тенерифе» на своем поле принимал «Атлетик» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Гости победили во встрече в серии пенальти.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Здоровье
80 классов в школах Приморья закрыты на карантин из-за гриппа
Во Владивостоке карантин объявлен в 37 классах 13 школ.
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Происшествия
Извлечены тела всех погибших при крушении вертолета Брайанта
Извлечены тела всех погибших, находившихся на борту личного вертолета пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, сообщает The New York Times со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.
Интернет
Facebook раскрыл информацию о «слежке»за пользователями
Facebook раскрыл пользователям, какую информацию он собирает о них за пределами социальной сети.
Игры
В World of Tanks появились новые двухорудийные танки
27 января компания Wargaming выпустила обновление 1.7.1 для World of Tanks, с которым добавила в игру три новых танка, оснащенных двумя орудиями.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.