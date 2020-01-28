Экономика
РБКРоссияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
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с чего всё началось
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).РБКвчера в 16:00
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
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Происшествия
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек
В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
Общество
В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса
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Транспорт
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Общество
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Телеведущий Иван Ургант в эфире выходящей на Первом канале передачи "Вечерний Ургант" извинился перед верующими за шутку об Иисусе.
Политика
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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий делегации России.
Политика
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Политика
РБК: Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев покинет свой пост, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Политика
Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.
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Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Общество
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В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл показал её детское фото без одежды
Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл дал очередное громкое интервью о своей дочери.