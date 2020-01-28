Экономика

РБКРБКРоссияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
Читать в источнике
Комментировать95
с чего всё началось

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Аналитики заявили о росте средней суммы кредита на автомобиль в России

RT на русскомвчера в 23:35

Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

Известиявчера в 21:57

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

РИА Новостивчера в 20:08

Жители России в 2019 году брали рекордно большие автокредиты

Красная веснавчера в 22:02

Размер кредитов на покупку машин в России достиг исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 21:59

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

Коммерсантъвчера в 21:39

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Рамблер вчера в 04:08
Происшествия

В Тольятти ликвидировали пожар в ангаре

В Тольятти спасателям удалось ликвидировать возгорание в ангаре с резинотехническими изделиями.
RT на русском 02:27
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия вчера в 15:50
Кино

Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»

КиноПоиск 03:10
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Наука

Ученые выяснили, откуда на Алтае появились неандертальцы

За время раскопок специалисты нашли 90 тысяч артефактов и более 70 фрагментов костей неандертальцев. Они жили там 49-59 тысяч лет назад.
АМИТЕЛ 02:39
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Политика

Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Известия вчера в 15:11
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Общество

Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.
REGNUM 02:16
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Теннис

Федерер в пяти сетах добыл путевку в полуфинал Australian Open

Вести.Ru 03:25
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Происшествия

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Армия и оружие

Перспективный транспортник Ил-112 получит новые шасси

Конструкторы Самарского завода "Авиаагрегат" до конца 2020 года передадут Воронежскому самолетостроительному обществу первую партию доработанного шасси, который будет установлен на новый перспективный легкий транспортный самолет Ил-112.
Pravda.Ru 03:08
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

Коммерсантъ вчера в 21:24
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

В Турции с подозрением на коронавирус госпитализировали 12 человек

С подозрением на новый тип коронавируса 2019-nCoV в Турции госпитализировали 10 китайских туристов и двое граждан Турции.
REGNUM 03:22
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Авто

Автоэксперт перечислил ошибки водителя при торможении в гололед

Автоновости дня вчера в 22:54
Экономика

РБК: компания Усманова продает уральский завод поставщику «Газпрома»

Один из крупнейших поставщиков «Газпрома» — Загорский трубный завод (ЗТЗ, владелец – Денис Сафин) ведет переговоры о покупке металлургического комбината «Уральская сталь» (принадлежит холдингу «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров).
Ведомости 01:52
Политика

Названо число получивших российское гражданство жителей Донбасса

В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 02:13
Общество

Нарышкин рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».
Известия 03:30
Армия и оружие

В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

Известия 26 января в 16:02
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Происшествия

На востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines с пассажирами на борту рухнул в провинции Газни на востоке Афганистана.
Радио Sputnik вчера в 05:08
Баскетбол

Леброн Джеймс написал прощальное сообщение Коби Брайанту

Сообщение форвард посвятил погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту.
Pravda.Ru 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное