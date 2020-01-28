Экономика
РБКРоссияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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с чего всё началось
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.РБКвчера в 16:00
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Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
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