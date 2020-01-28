Экономика

РБКРБКРоссияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
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Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
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