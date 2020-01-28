Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.

с чего всё началось

В России в 2019 году в кредит продано рекордное за последние шесть лет (с 2013 года) количество автомобилей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, в 2019 году выдано 947,3 тыс. кредитов на авто, что на 11,9% больше чем в 2018 году — 846,8 тыс.

Рекордное количество автомобилей продано в кредит в 2019 году

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