Авто
REGNUMРекордное количество автомобилей продано в кредит в 2019 году
В России в 2019 году в кредит продано рекордное за последние шесть лет (с 2013 года) количество автомобилей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, в 2019 году выдано 947,3 тыс. кредитов на авто, что на 11,9% больше чем в 2018 году — 846,8 тыс.
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с чего всё началось
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.РБКвчера в 16:00
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