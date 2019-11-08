Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.

с чего всё началось

Отток средств населения из Сбербанка России за октябрь составил 79 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует опубликованная банком отчетности по результатам десяти месяцев 2019 года.

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 миллиардов рублей

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