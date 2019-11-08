Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.

с чего всё началось

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

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