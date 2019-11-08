Финансы

ВедомостиВедомостиРоссияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

2 фото
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости08:41

Подробнее о событии

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Ведомости08:41

Россияне забрали из Сбербанка почти ₽80 млрд за месяц

РБК15:36

Население забрало из Сбербанка почти 80 млрд рублей за месяц

Forbes12:39

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Мой Брянск14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Здоровье

Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент

Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 14:21
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
Шоу-бизнес

Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с долгами актрисы

Адвокат Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о долгах актрисы за недвижимость в интервью "Вечерней Москве".
Суть событий 13:51
Футбол

Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»

«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Бомбардир.ру 14:55
Политика

Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.
Pravda.Ru 05:57
Авто

Опубликованы снимки купе-кроссовера Lynk & Co

В сети появились несколько снимков новинки, однако дизайн кросса уже давно не секрет — еще весной полноценные фотографии появились в базе министерства промышленности Китая.
SpeedMe 06 ноября в 03:10
Политика

Планы по интеграции России и Белоруссии подготовят к 1 декабря

В Москве 19 ноября состоится заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Телеканал 360° 05 ноября в 17:34
Авто

В Сети показали фото обновленной Lada Vesta

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня 01:57
Происшествия

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:20
Футбол

Краснодар — Трабзонспор 3:1

Нева Спорт 06 ноября в 17:03
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Общество

Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Футбол

Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе

Аргументы и Факты 09:21
Общество

Скворцова увидела в данных Росстата «серьезный путь» регионов к ЗОЖ

Глава Минздрава заявила РБК, что всеми регионами был проделан «очень серьезный путь» в направлении формирования приверженности здорового образа жизни.
РБК 13:35
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Происшествия

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы

В Екатеринбурге взят под стражу подросток, которого подозревают в убийстве сверстницы.
РБК 08:31
Футбол

Леонардо раздражают частые разговоры Зидана о Мбаппе

Думаю, что это должно прекратиться. Очень уважаю Зидана, но не стоит трогать одного из лучших футболистов мира.
Спорт-Экспресс вчера в 10:29
Игры

Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5

Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK 13:13
Происшествия

СКР проверяет факты травли ребёнка в челябинской школе

REGNUM 00:43
Культура

Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона

Культуромания 13:52
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Lenta.ru 13:39
Экономика

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Теннис

Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе

Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
GoTennis.ru 02:07
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес

Экс-солистка SEREBRO Титова обвинила Серябкину в хамстве и грубости

Экс-солистка SEREBRO Ирина Титова в эфире YouTube-шоу «Антителек» рассказала о конфликте в коллективе.
Территория новостей 12:10
Общество

Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве

Московский Комсомолец вчера в 14:20
Религия

В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха

Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Политика

Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 11:38
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное