Финансы
ВедомостиРоссияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Футбол
Миранчук попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана»
Алексей Миранчук из «Локомотива» заинтересовал два итальянских клуба, информирует Cаlciоmercato.it. Речь идет о «Наполи» и «Милане».
ProstoProSport 14:06
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Здоровье
Внебольничная пневмония посадила на карантин школы в Новоуральске
На карантин посадили гимназию № 41 и школу № 48.
Телеканал 360° 12:04
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Футбол
Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы
Эшли Смит, человек, напавший на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы.
Sports.ru 12:50
Религия
В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Александрийской церковью
Русская православная церковь с глубокой скорбью восприняла решение патриарха Александрийского Феодора Второго признать раскольническую Православную церковь Украины и внести имя ее главы Епифания Думенко в диптих, заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
РИА Новости 10:10
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ 11:02
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Армия и оружие
ВКС получат первый серийный Су-57 до конца года
Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил журналистам заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
РИА Новости 07:20
Футбол
Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс 06:05
Шоу-бизнес
«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть
В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
ТВ Центр 09:46
Политика
Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.
Известия 13:30
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру 13:31
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Политика
В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России
Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.
Газета.Ru 07:19
Армия и оружие
ПВО Ирана сбили иностранный беспилотник
Губернатор иранской провинции Хузестан Голамреза Шариати сообщил, что силами противовоздушной обороны сбит иностранный беспилотник, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:49
Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток 10:04
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском 13:21
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ 09:09