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с чего всё началось

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

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