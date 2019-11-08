Финансы
ВедомостиРоссияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
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Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
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ТВ Центр 09:46
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
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«Хоффенхайм» обыграл «Кельн» и вышел на второе место в Бундеслиге
«Хоффенхайм» поднялся на второе место в турнирной таблице Бундеслиги (20 очков), «Кельн» занимает 17-ю позицию (7 очков).
Sport24.ru 16:29
Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
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Агентство Телеграф 02:21
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 17:50
Гаджеты
Складной смартфон Samsung W20 5G представят в ноябре
Премьера ожидается в конце ноября.
Rusargument 02:41
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
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РБК 06 ноября в 22:04
Космос
МКС поймала в космосе необычный сигнал
Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе.
Утро.ru 12:24
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Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
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Шоу-бизнес
Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказал об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ 17:34
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
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Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa 02:11
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
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Astera вчера в 15:07
Общество
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Баскетбол
ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги
Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.
Чемпионат 16:59
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Павел Деревянко анонсировал продолжение сериала «Дылды»
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Политика
Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
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Гаджеты
В России появился сервис аренды iPhone
После года аренды участник программы сможет выкупить смартфон, доплатив оставшуюся сумму.
Эхо Москвы 05 ноября в 15:59
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Здоровье
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака
Учитывая возможность представителей разных знаков дожить до старости, астрологи составили ТОП-5 знаков зодиака, которые, скорее всего, проживут дольше всех.
Пятый канал вчера в 22:12
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54