Финансы

ВедомостиВедомостиРоссияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать166
с чего всё началось

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости08 ноября в 08:41

Подробнее о событии

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

REGNUM08 ноября в 16:35

Россияне за месяц забрали со счетов в Сбербанке ₽80 млрд

Znak.com08 ноября в 21:14

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 миллиардов рублей

URA.Ru08 ноября в 17:41

«Народ нуждается в деньгах»: почему россияне стали массово снимать средства с вкладов

Комсомольская правдавчера в 06:52

Россияне забрали из Сбербанка почти ₽80 млрд за месяц

РБК08 ноября в 15:36

Население забрало из Сбербанка почти 80 млрд рублей за месяц

Forbes08 ноября в 12:39

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Ведомости08 ноября в 08:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:32, Ашберн
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Транспорт

Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно

RT на русском 02:57
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Экономика

О росте зарплат в большинстве компаний России заявили аудиторы

По данным аудиторской компании Ernst & Young (EY), в большинстве российских фирм с мая 2018 года по апрель 2019-го произошёл рост зарплат.
Псковское агентство информации 08 ноября в 03:48
Общество

Россияне захотели голосовать на выборах онлайн

Большинство россиян (66 процентов) выступают за обеспечение возможности онлайн-голосования во всех регионах страны.
Lenta.ru 03:07
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Политика

Президент Боливии Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Происшествия

Полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге

РИА Новости 01:23
Происшествия

Доцент СПбГУ Соколов признался в убийстве аспирантки на допросе в СК

Политика Сегодня вчера в 10:28
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Интерфакс 02:11
Кино

«Кризис на бесконечных Землях»: канал CW показал тизер нового кроссовера

Телеканал CW представил первый тизер «самого масштабного кроссовера» на телевидении. Ролик появился на YouTube-канале TV Promos 10 ноября.
REGNUM 02:34
Экономика

Сотовые операторы опровергли планы повысить цены на связь

Представители сотовых операторов опровергли появившуюся информацию о том, что в России планируется повысить цены на связь.
ФедералПресс 03:17
Происшествия

Моряки рассказали о спасении дайвера в Приморье

Моряки транспортного рефрижератора «Тигр-2» спасли дайвера, который почти двое суток провел в море.
Известия 00:31
Общество

На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США

Собака.ru 09 ноября в 05:05
Общество

Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

Радио Маяк вчера в 08:06
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Происшествия

Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке

Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
РБК 03:13
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист

Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Политика

В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину

Выступая в эфире телеканала «1+1», Загороднюк заявил, что в течение пяти последних лет население Донбасса «зомбировали», объясняя, кто прав, а кто виноват с российской точки зрения.
РБК вчера в 18:15
Политика

Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию

Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Здоровье

Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф 08 ноября в 02:21
Армия и оружие

«Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО

Новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.
РБК 01:56
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о расставании с Плющенко

Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.
ИнфоСМИ 03:27
Политика

На выборах в Испании победили социалисты

Новые Известия 01:27
Футбол

Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»

РИА Новости 03:01
Культура

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Происшествия

Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова

В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.
Lenta.ru 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное