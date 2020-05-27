Финансы

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнРоссияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.
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