Финансы
Моя Москва.онлайнРоссияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.
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В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
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Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
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Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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Запрет на посещение кладбищ отменили в Московской области, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона.
РИАМО 16:01
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Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
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Lenta.ru 17:50
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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
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В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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В Москве за прошедшие сутки скончался еще 76 пациентов с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
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Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
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Китай назвал сроки отправки зонда на Марс
Китай намерен осуществить запуск первого зонда для исследования Марса в июле этого года, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
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Экономика
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Общество
Собянин объявил радикальное смягчение самоизоляции в Москве с 1 июня
С 1 июня в Москве откроется вся непродовольственная торговля, часть сферы услуг, москвичам разрешат гулять по графику, завил на онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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