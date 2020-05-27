Финансы
Моя Москва.онлайнРоссияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.
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Политика
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском вчера в 17:57
Общество
В Москве может быть установлен двойной рекорд по осадкам
В Москве в ближайшие сутки ожидаются осадки, не исключено, что будет установлен двойной рекорд по их количеству, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Коммерсантъ 01:25
Общество
Детский омбудсмен выступила за пожизненный надзор за педофилами
Как писал ранее «Профиль», в Госдуму внесли комплексный законопроект, направленный на усиление защиты детей от сексуального насилия, который увеличивает до пожизненных максимальные сроки заключения для педофилов.
Профиль 00:43
Общество
Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней
Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости вчера в 10:24
Экономика
Эксперты ожидают роста экспорта российского зерна
По мнению экспертов "Совэкона", причинами роста могут стать ожидаемое увеличение сбора зерна в России в этом году (прогноз аналитиков составляет 126,3 млн т зерна, 81,2 млн т пшеницы против 121,2 и 74,5 млн т годом ранее) и сокращение урожая в основных странах - конкурентах, на Украине и в ЕС.
ТАСС вчера в 13:48
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Особенно, если верить источникам, от поступка Сассекских пострадали принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Wday.ru 02:07
Игры
Анонсирована новая игра по «Звездным войнам»
CyberSport.ru вчера в 23:35
Футбол
АПЛ подтвердила возобновление чемпионата с 17 июня
17 июня состоятся перенесенные матчи АПЛ. «Астон Вилла» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» — с «Арсеналом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:34
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Кино
Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе
Дилетант вчера в 07:00
Происшествия
Омских проституток штрафуют за нарушение самоизоляции
В очередном массажном салоне нашли девушек, оказывающих интимные услуги. Помимо протокола за проституцию, им выписали еще один штраф.
РИА ОмскИнформ 01:41
Происшествия
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 01:32
Экономика
Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%
Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
ТАСС 02:36
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
Общество
25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 02:32
Транспорт
Беглов подписал постановление, по которому город будет жить до середины июня. Людям старше 65 лет разрешили выходить из дома
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в 121-е постановление, которое определяет противоэпидемические ограничения в Петербурге.
Фонтанка.Ру вчера в 11:57
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Военные водители празднуют 110 лет основания автомобильных войск
Российские автомобильные войска больше века доставляют важные грузы, медицинское оборудование и боеприпасы в любую точку страны и мира.
РЕН ТВ 00:44
Шоу-бизнес
Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.
РИА Новости 02:28
Общество
Володин прокомментировал жалобы бюджетников о сборе денег на больницу
Бюджетники рассказали, что им в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на окраине Саратова.
Регион 64 вчера в 13:05