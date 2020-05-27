Финансы

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнРоссияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.
Читать в источнике
Комментировать691

Подробнее о событии

Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

Московский Комсомолецвчера в 10:12

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ruвчера в 01:58

Валютные вклады сокращаются четвертый месяц подряд

Вести.Ruвчера в 05:22

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

РИА Новостивчера в 02:57

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Газета.Ruвчера в 03:49

«Лучше забрать, чем разбираться». Россияне сняли с депозитов $1,1 млрд

РБКвчера в 08:16

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Телеканал 360°26 мая в 20:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался еще 76 пациентов с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 15:58
262
Игры

The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia 16 июня

Представители Google рассказали, что The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia уже 16 июня текущего года.
Vevby.ru вчера в 16:12
4
Единоборства

Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC

Пётр Ян 27-летний Ян в своей карьере провёл 15 поединков, 14 из которых выиграл. В UFC он выступает с июня 2018 года.
Pravda.Ru 02:10
2
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,5K
Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 13:34
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
20
Космос

Предложен способ связи с межзвёздными зондами

Вести.Ru 09:28
Армия и оружие

В Польше рассказали о раскрытии Турцией секретов российского «Панцирь-С1»

Турция в ходе военных действий в Ливии могла раскрыть секреты зенитных ракетно-пушечных комллексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые уничтожались турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, пишет Defence24.
Lenta.ru 17:20
Общество

Собянин: «прогулочный режим» в Москве вводится в порядке эксперимента

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "прогулочный режим" в столице с 1 по 14 июня будет введен в порядке эксперимента.
Газета.Ru вчера в 13:06
1,4K
Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС 16:32
266
Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 17:00
111
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
175
Кино

Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону

Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
Энергетика

Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер

Как пишет «Лента.ру», газопровод «Сила Сибири» якобы столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения.
Взгляд.ру 12:30
Общество

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews 16:22
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
1,5K
Футбол

Сезон в АПЛ возобновится 17 июня

Как стало известно британским СМИ, сезон в английской Премьер-лиге возобновится в среду, 17 июня.
Metaratings 09:59
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов

За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru 09:00
2
Экономика

ВВП России в апреле рухнул на 12%

В апреле ВВП России упал на 12% в годовом выражении, сообщило Минэкономики.
Коммерсантъ 17:18
2
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
3
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
102
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
9
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
302
Экономика

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
ТАСС 17:20
1
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
991
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
847
Общество

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт вчера в 07:41
564
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
21
Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
4,2K
Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 13:07
30
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное