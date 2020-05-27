Финансы
Моя Москва.онлайнРоссияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.
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РИА Новости 17:00
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
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Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
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Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер
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Взгляд.ру 12:30
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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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Футбол
Сезон в АПЛ возобновится 17 июня
Как стало известно британским СМИ, сезон в английской Премьер-лиге возобновится в среду, 17 июня.
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За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru 09:00
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на 12%
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Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Шоу-бизнес
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Аргументы и Факты вчера в 07:23
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Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
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Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
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Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
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