Финансы
Моя Москва.онлайнРоссияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.
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Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
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Запуск ракеты Маска Falcon 9 с космонавтами на борту отменён
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Nissan уводит из России автомобили Datsun
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