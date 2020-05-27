Финансы
Моя Москва.онлайнРоссияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.
Читать в источнике
Оценить644
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
Общество
В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий в Калининградской области, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, продлевается до 15 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:38
Общество
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался еще 76 пациентов с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 15:58
Здоровье
В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом
В Псковской области коронавирусом заразились трое из одиннадцати врачей-реаниматологов, которые работают с тяжелыми пациентами в ковидных отделениях.
FlashNord 06:24
Общество
В Роспотребнадзоре пояснили, зачем носить маску и перчатки на улице
На улице надо ходить в маске и перчатках, потому что не всегда получается соблюдать соцдистанцию.
Москва 24 09:18
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости 11:48
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
РИА Новости 06:14
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:58
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru вчера в 05:55
Общество
Коми перейдет на первый этап снятия ограничений
Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 13:15
Общество
Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета
Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
Вести ФМ 04:10
Общество
Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета вчера в 13:33
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
Транспорт
Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
Общество
В Воронежской области продлён режим самоизоляции
Воронеж, 28 мая 2020, 20:53 — REGNUM Режим самоизоляции в Воронежской области продлён до 15 июня.
REGNUM 13:53
Происшествия
Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
Интерфакс 07:44
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Общество
Песков прокомментировал опрос об отношении россиян к коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, завершивший курс лечения после заражения коронавирусом, прокомментировал опрос НИУ ВШЭ, согласно которому 23,2% россиян не верят в существование эпидемии короанвуирса и считают ее «заинтересованных лиц», а 9,6% считают, что опасноcть преувеличена. передает ТАСС.
Rambler News Service 06:58
Космос
Эксперт сравнил доставку астронавтов на МКС с работой водителя автобуса
Экипаж корабля - астронавты Даг Херли и Боб Бенкен - отправятся на МКС, где проведут несколько месяцев перед тем, как вернуться на Землю.
РИА Новости 26 мая в 01:48
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Общество
ВОЗ получила от России восемь вакцин от коронавируса
От российских ученых было принято восемь экземпляров, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Наука о жизни», организованное МИА «Россия сегодня», передает «РИА Новости».
Петербургский дневник 08:54
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40