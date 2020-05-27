Финансы
Моя Москва.онлайнРоссияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
Наибольший отток пришелся на март. Из отчета Банка России следует, что россияне четвертый месяц выводят валюту с банковских депозитов, сообщают РИА Новости. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с прошлым месяцем.
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Приговор по уголовному делу бухгалтера начальной школы-детсада села Балаганное вынесен Ольским районным судом, – сообщает прокуратура Магаданской области.
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Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
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Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
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Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену
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Голосование по поправкам в Конституцию может продлиться несколько дней
Растянуть процедуру по времени решено для того, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
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Игра напоминает микс Destiny и Gears of War Издатель Square Enix объявил, что будет организовывать ежемесячные специальные трансляции и рассказывать о разных аспектах деятельности польской студии People Can Fly, которая работает над шутером от третьего лица с ролевыми элементами Outriders.
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Армия и оружие
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Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию, — рассказал источник в ведомстве.
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В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня
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Звание Заслуженного врача России присвоено врачу Иркутской городской клинической больницы N3 Александру Семёнову.
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Показан игровой процесс отменённой части игры Half‑Life
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Минобороны России начало подготовку к параду Победы
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В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек
Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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