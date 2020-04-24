с чего всё началось

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков вследствие обвала курса рубля, пишет Лента. Ру со ссылкой на данные, представленные Банком России.

Россияне забирают валюту из банков на фоне обвала рубля

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Хоккей Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ОИ-2022 Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала новый рейтинг сборных команд, определяющий посев олимпийского мужского хоккейного турнира в Пекине 2022 года.

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Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 133

Футбол Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 768