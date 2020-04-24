с чего всё началось

Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.

Общество В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Здоровье Главврач московской больницы № 52 объяснила, почему погибают подключенные к ИВЛ пациенты Главврач столичной больницы, в которой лечатся пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции, опровергла заявление американских ученых о том, что 88% больных COVID-19 погибают после того, как их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 35

Здоровье Больше 40 человек вылечились от коронавируса в Ивановской области За минувшие сутки число больных коронавирусом в Ивановской области выросло на 14 человек. Об этом сообщил глава Облздрава Артур Фокин. 2

Шоу-бизнес Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.

Общество Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ. 1,8K

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 1,9K

Финансы Банк России снизил ключевую ставку на два шага Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага. 1,3K

Общество Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.

Культура Названа стоимость одного слова Тома Круза в кадре Портал CinemaBlend сообщил, что одно слово американского актера Тома Круза оценивается в 7 тысяч долларов.

Общество Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 57

Здоровье Коронавирус добрался до краевой детской больницы во Владивостоке Правительство Приморского края приняло решение с сегодняшнего дня всех студентов и ординаторов, которые работают в опасных условиях в больницах и поликлиниках – имеют непосредственный контакт с возможными носителями коронавирусной инфекции – расселить из общежитий в гостиницы Владивостока.

Культура «Зулейху» отправляют в прокуратуру О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. 48

Политика В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами Тбилиси осуществляет "политическую агрессию" в отношении Киева, это грозит проблемами Грузии, предупредил глава фракции украинской президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия. 22

Политика Небензя сделал замечание представителю Косово Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом. 35

Общество Опубликован проект нового расписания ОГЭ Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.