Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruЖители России забирают валюту из банков

Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ruвчера в 04:21

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Россияне начали забирать со вкладов валюту

News.ruвчера в 12:50

Россияне стали забирать валюту со вкладов

РИА Новостивчера в 12:18

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

Комсомольская правдавчера в 05:03

Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков

Национальная служба новостейвчера в 08:02

Россияне бросились забирать валюту из банков

Московский Комсомолецвчера в 05:50

Россияне за месяц сняли с вкладов $5 млрд

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Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ruвчера в 04:21
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Комментарии

Общество

В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Здоровье

Главврач московской больницы № 52 объяснила, почему погибают подключенные к ИВЛ пациенты

Главврач столичной больницы, в которой лечатся пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции, опровергла заявление американских ученых о том, что 88% больных COVID-19 погибают после того, как их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
ФАН вчера в 10:14
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
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Здоровье

Больше 40 человек вылечились от коронавируса в Ивановской области

За минувшие сутки число больных коронавирусом в Ивановской области выросло на 14 человек. Об этом сообщил глава Облздрава Артур Фокин.
Кстати.News 23 апреля в 05:14
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ

В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 05:38
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Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова.
Эхо Москвы 06:30
13
Шоу-бизнес

Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику

Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Дни24 04:12
Общество

Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа

Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
Live24 вчера в 04:06
1,8K
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
1,9K
Происшествия

В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом

Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
10
Происшествия

Более 130 водителей задержали в Москве за нарушение карантина

Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу.
Известия 05:56
11
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
1,3K
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
1,7K
Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Российская газета вчера в 09:45
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Общество

Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
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Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Культура

Названа стоимость одного слова Тома Круза в кадре

Портал CinemaBlend сообщил, что одно слово американского актера Тома Круза оценивается в 7 тысяч долларов.
Рамблер 23 апреля в 14:25
Общество

Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах

Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
57
Здоровье

Коронавирус добрался до краевой детской больницы во Владивостоке

Правительство Приморского края приняло решение с сегодняшнего дня всех студентов и ординаторов, которые работают в опасных условиях в больницах и поликлиниках – имеют непосредственный контакт с возможными носителями коронавирусной инфекции – расселить из общежитий в гостиницы Владивостока.
PrimaMedia.ru 05:05
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Культура

«Зулейху» отправляют в прокуратуру

О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:21
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Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Тбилиси осуществляет "политическую агрессию" в отношении Киева, это грозит проблемами Грузии, предупредил глава фракции украинской президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Газета.Ru 06:18
22
Политика

Небензя сделал замечание представителю Косово

Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом.
REGNUM 01:22
35
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 23 апреля в 09:20
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Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
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Здоровье

Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о смертности от коронавируса в Ломбардии - области, которая сильнее других пострадала от эпидемии.
Российская газета вчера в 21:50
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