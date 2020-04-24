Финансы
RuNews24.ruЖители России забирают валюту из банков
Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны. Об этом свидетельствует информация Центробанка, обнародованная на его официальном сайте.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ruвчера в 04:21
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Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
Национальная служба новостейвчера в 08:02
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Комментарии
Общество
В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Здоровье
Главврач московской больницы № 52 объяснила, почему погибают подключенные к ИВЛ пациенты
Главврач столичной больницы, в которой лечатся пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции, опровергла заявление американских ученых о том, что 88% больных COVID-19 погибают после того, как их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
ФАН вчера в 10:14
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Здоровье
Больше 40 человек вылечились от коронавируса в Ивановской области
За минувшие сутки число больных коронавирусом в Ивановской области выросло на 14 человек. Об этом сообщил глава Облздрава Артур Фокин.
Кстати.News 23 апреля в 05:14
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ
В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 05:38
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова.
Эхо Москвы 06:30
Шоу-бизнес
Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику
Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Дни24 04:12
Общество
Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа
Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
Live24 вчера в 04:06
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Происшествия
В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом
Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
Происшествия
Более 130 водителей задержали в Москве за нарушение карантина
Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу.
Известия 05:56
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Общество
Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Культура
Названа стоимость одного слова Тома Круза в кадре
Портал CinemaBlend сообщил, что одно слово американского актера Тома Круза оценивается в 7 тысяч долларов.
Рамблер 23 апреля в 14:25
Общество
Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах
Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:04
Здоровье
Коронавирус добрался до краевой детской больницы во Владивостоке
Правительство Приморского края приняло решение с сегодняшнего дня всех студентов и ординаторов, которые работают в опасных условиях в больницах и поликлиниках – имеют непосредственный контакт с возможными носителями коронавирусной инфекции – расселить из общежитий в гостиницы Владивостока.
PrimaMedia.ru 05:05
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Культура
«Зулейху» отправляют в прокуратуру
О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:21
Политика
В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами
Тбилиси осуществляет "политическую агрессию" в отношении Киева, это грозит проблемами Грузии, предупредил глава фракции украинской президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Газета.Ru 06:18
Политика
Небензя сделал замечание представителю Косово
Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом.
REGNUM 01:22
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 23 апреля в 09:20
Здоровье
Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о смертности от коронавируса в Ломбардии - области, которая сильнее других пострадала от эпидемии.
Российская газета вчера в 21:50