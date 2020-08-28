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Evo-rus.com
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Россияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов

По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, при этом в отличие от прошлого месяца валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
РИА Новостивчера в 17:58
Подробнее о событии
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Газета.Ruвчера в 10:58
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°вчера в 21:42
ПРАЙМ

Угроза накоплениям: на что лучше заменить вклады в валюте

ПРАЙМвчера в 09:54
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUMвчера в 05:15
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ruвчера в 03:10
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБНвчера в 23:35
Московский Комсомолец

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Московский Комсомолецвчера в 09:55

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