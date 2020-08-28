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Россияне забрали более 500 млн долларов с вкладов в банках в июле

В июле россияне забрали с вкладов более 508 млн долларов, в прошлом месяце показатель равнялся 332,1 млн долларов. Аналитики отмечают, что многие клиенты банков перекладывают валюту на текущие счета, но и здесь показатель уменьшается, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости27 августа в 17:58
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Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Газета.Ru28 августа в 10:58
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Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUM28 августа в 05:15
ПРАЙМ

Угроза накоплениям: на что лучше заменить вклады в валюте

ПРАЙМ28 августа в 09:54
Московский Комсомолец

Россияне опустошили свои валютные счета на полмиллиарда за месяц

Московский Комсомолец28 августа в 09:55
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru28 августа в 03:10
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН27 августа в 23:35
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°27 августа в 21:42

МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новостивчера в 12:01
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Интерфаксвчера в 14:11
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Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

Премьер-министр Литвы Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook написал, что отказ Белоруссии от использования литовских портов в торговле навредит в первую очередь Минску.
REGNUM28 августа в 15:20
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Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

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N+1вчера в 07:39
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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБКвчера в 04:21
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