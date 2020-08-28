Россияне забрали более 500 млн долларов с вкладов в банках в июле
В июле россияне забрали с вкладов более 508 млн долларов, в прошлом месяце показатель равнялся 332,1 млн долларов. Аналитики отмечают, что многие клиенты банков перекладывают валюту на текущие счета, но и здесь показатель уменьшается, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости27 августа в 17:58
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