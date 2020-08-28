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Россияне забрали более 500 млн долларов с вкладов в банках в июле

В июле россияне забрали с вкладов более 508 млн долларов, в прошлом месяце показатель равнялся 332,1 млн долларов. Аналитики отмечают, что многие клиенты банков перекладывают валюту на текущие счета, но и здесь показатель уменьшается, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости17:58
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REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUM05:15
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
Deita.ru

Россияне массово бросились закрывать банковские вклады

Deita.ru01:15
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Росбалт

Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

Росбалт02:35
ПРАЙМ

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

ПРАЙМ17:16

67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Алтайском крае

Подавляющее большинство новых случаев заражения приходится на Барнаул (+41), также носители COVID-19 выявлены в Бийске (+8), Белокурихе (+2), Заринске (+2), Рубцовске (+2), Яровом (2), Павловском районе (+2), Новоалтайске (+1), Заринском (+1), Первомайском (+1), Смоленском (+1), Тальменском (+1), Тюменцевском (+1), Тогульском (+1), Хабарском (+1) районах.
67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Алтайском крае
Kursk.com02:20
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Зеленский получил черный пояс по карате

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва в Кропивницком получил от воспитанников учреждения черный пояс по карате с именной вышивкой на японском языке.
Известия02:43
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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Экономист: ликвидация ПФР спровоцирует отмену пенсий в России

Экономист отметил, что предложенная инициатива о переносе функций ПФР на налоговую службу технически выполнима, однако нецелесообразна, поскольку выплатами пенсий должна занимать отдельная структура, что также доказывает мировая практика.
VSE42.RU05:24
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ru03:08
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