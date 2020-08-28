Экономист: ликвидация ПФР спровоцирует отмену пенсий в России

По словам Юрченко, если идея о ликвидации ПФР выдвинута "не ради хайпа", то ее можно расценить как подготовку к полному отказу от пенсионного обеспечения со стороны государства.