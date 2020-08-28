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Россияне забрали более 500 млн долларов с вкладов в банках в июле

В июле россияне забрали с вкладов более 508 млн долларов, в прошлом месяце показатель равнялся 332,1 млн долларов. Аналитики отмечают, что многие клиенты банков перекладывают валюту на текущие счета, но и здесь показатель уменьшается, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости17:58
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REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

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Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
ПРАЙМ

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

ПРАЙМ17:16
Deita.ru

Россияне массово бросились закрывать банковские вклады

Deita.ru01:15
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
Росбалт

Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

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США вновь призвали Дамаск прекратить уничтожение боевиков «оппозиции»

Вашингтон, 26 августа 2020, 22:12 — REGNUM США считают, что «режим Асада» не должен очищать от незаконных вооруженных формирований новые территории Сирии, а вместо этого сесть за стол переговоров, заявил 26 августа специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри в столице Турции.
REGNUM26 августа в 15:12
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На девяти машинах заменены моторы

Перед началом уик-энда в Спа в плановом порядке были заменены двигатели внутреннего сгорания на машинах команды Mercedes и её клиентов, за исключением Williams Джорджа Расселла, который получил новую силовую установку на втором этапе сезона после проблем, возникших в ходе Гран При Австрии.
F1news.ru05:59