Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.

с чего всё началось

По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.

Россияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов

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