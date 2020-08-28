Финансы
Evo-rus.comРоссияне забрали с валютных вкладов в июле более 508 млн долларов
По данным Центробанка, в июле россияне забрали из кредитных организаций 508,6 млн долларов. При этом вкладов лишись не только крупные банки, но и мелкие кредитные компании.
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с чего всё началось
Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.РИА Новостивчера в 17:58
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Футбол
Матвей Сафонов прокомментировал невызов в сборную России
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал не вызов в сборную России.
Спорт день за днем 03:14
Армия и оружие
Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым
Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна вчера в 18:37
Политика
Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России
«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК вчера в 11:29
Политика
Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку.
РИА Новости 02:19
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на икру
Оптовые поставщики красной икры предупредили о подорожании сырья на 20–60% в этом году из-за неудачной путины лососевых.
РБК 03:28
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» станет дальним перехватчиком
В рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» собеседник ТАСС из авиастроительной отрасли сообщил о планах Минобороны РФ сделать тяжелый беспилотный летательный аппарат «Охотник» дальним перехватчиком с возможностью одновременной координации его полета как с наземных пунктов управления, так и с истребителя Су-57, и со спутников.
Военное дело вчера в 09:14
Политика
Bloomberg рассказал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального
REGNUM вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями девочки
35-летняя певица родила своему 43-летнему жениху девочку.
Evo-rus.com вчера в 09:29
Политика
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике.
Lenta.ru 01:16
Здоровье
Врач-диетолог назвала негативно влияющие на иммунитет продукты
Целый ряд продуктов может негативно влиять на иммунитет, считает врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
АБН 00:30
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел автобуса под Харьковом
Известия вчера в 20:40
Общество
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей
Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете.
Известия вчера в 19:36
Армия и оружие
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России.
Газета.Ru 02:46
Религия
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 01:58
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко отсудила у Тарасова алименты на двух дочерей
В дело вмешалась нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко. Она также подала в суд на установление алиментов на двух дочерей.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:22
Спорт
Сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве
Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы, который должен пройти в Киеве.
RT на русском вчера в 11:18
Здоровье
Китайские ученые допустили заражение коронавирусом в туалете
Инфекционисты объясняют это тем, что вирус может передвигаться с помощью канализационных газов через водосточные трубы.
Телеканал 360° 02:52
Происшествия
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Российская газета 00:41
Наука
Центральная часть Северного Ледовитого океана уже очистилась ото льда
Специалисты отмечают, что, начиная с 1980 года, каждое десятилетие температура в данной части Земли увеличивалась на 1 градус, а в Баренцевом море и вовсе на 1,5 градуса.
Discover24 03:04
Шоу-бизнес
Дима Билан госпитализирован с пневмонией
Дима Билан сдал тесты на коронавирус, прошел КТ. Результаты оказались отрицательными.
Evo-rus.com 01:13
Общество
На Украине за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек
На Украине за сутки коронавирусом заразились 2348 человек, что является рекордом с начала пандемии, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны страны.
Газета.Ru 02:31
Политика
Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Общество
В Екатеринбурге снесут Кировский оптовый рынок
Екатеринбург, 28 августа 2020, 09:39 — REGNUM Кировский оптовый рынок (КОР) в Екатеринбурге будет демонтирован, заявил глава города Александр Высокинский.
REGNUM 02:39
Общество
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
ТАСС 02:51
Политика
Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента.
Известия вчера в 18:42
Финансы
«Новатэк» пересмотрит дивидендную политику не позднее решения по годовым выплатам
"Новатэк" не отказался от планов пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения выплат, сделает это не позднее решения вопроса о выплате годовых дивидендов, сообщил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.
ПРАЙМ вчера в 11:12
Политика
В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»
Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович призвал использовать «ненавистный» русский язык в ходе переговоров с Москвой.
Lenta.ru 01:56
Происшествия
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс вчера в 08:05
Происшествия
При столкновении двух автобусов в Якутии пострадали 13 человек
В Якутии на дороге "Колыма" столкнулись два микроавтобуса, из-за чего пострадали 13 человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 02:59
Общество
Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс 03:20