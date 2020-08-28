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Россияне забрали более 500 млн долларов с вкладов в банках в июле

В июле россияне забрали с вкладов более 508 млн долларов, в прошлом месяце показатель равнялся 332,1 млн долларов. Аналитики отмечают, что многие клиенты банков перекладывают валюту на текущие счета, но и здесь показатель уменьшается, передает РИА Новости.В источнике
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Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

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Lenta.ru03:10
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42
Deita.ru

Россияне массово бросились закрывать банковские вклады

Deita.ru01:15
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

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Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

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