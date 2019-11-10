Экономика

АБНАБНРоссияне забрали из Сбербанка 80 млрд рублей за месяц

В Сбербанке сообщили об увеличении оттока денег населения. Объем физических средств в банке в октября уменьшился на 79 млрд рублей или на 0,6%. Так, в настоящее время на счетах Сбербанка храниться 13,07 трлн рублей россиян.
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Россияне массово забирают свои деньги из Сбербанка

News.ruвчера в 13:58

80 млрд рублей забрали россияне за месяц у Сбербанка из-за снижения ставок

Курьер. Среда. Бердск10 ноября в 21:00

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 миллиардов рублей

URA.Ru08 ноября в 17:41

Граждане России за месяц вывели со счетов Сбербанка почти 80 млрд рублей

Красная весна09 ноября в 02:02

Россияне за месяц забрали со счетов в Сбербанке ₽80 млрд

Znak.com08 ноября в 21:14

«Народ нуждается в деньгах»: почему россияне стали массово снимать средства с вкладов

Комсомольская правда10 ноября в 06:52

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

REGNUM08 ноября в 16:35
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия

В Уфе в бассейне детского сада утонула воспитатель

Воспитатель утонула в бассейне детского сада Уфы. Об этом 11 ноября сообщает КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.
REGNUM 00:18
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Космос

НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли

В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Общество

Рогозин заявил о готовности продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

Известия 02:15
Политика

Постпред России при МАГАТЭ заявил о новых попытках подорвать СВПД

Делаются все новые попытки подорвать СВПД, "слив" конфиденциального доклада МАГАТЭ по Ирану - очередной пример этого, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости 02:17
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Гаджеты

Преемник Samsung Galaxy M40 получит процессор Snapdragon 712

Astera вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев сделал невесте предложение и подарок

Шепелев воспитывает 6-летнего сына Платона, а у 36-летней Тулуповой есть дочь Лада от предыдущих отношений.
Комсомольская правда вчера в 15:36
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество

В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков

В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
Экономика

Российские производители сообщили о снижении цен на свинину

Один из крупнейших производителей — группа «Черкизово» — сообщил о падении стоимости свинины на 14% по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 02:23
Общество

ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

CBS Media вчера в 13:09
Происшествия

Заявлено о ракетной атаке по авиабазе ВВС САР Меззех на юге Сирии

Отмечается, что целью атаки стали объекты на территории авиабазы Меззех на юге Сирийской Арабской Республики.
Военное обозрение 02:12
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Футбол

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную

По информации БИЗНЕС Online, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы.
Советский спорт 01:54
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Политика

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Газета.Ru вчера в 16:46
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

РИА Новости вчера в 18:57
Общество

Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России

Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Политика

Россиян предлагают пускать в интернет по паспорту

В Госдуму и Совет Федерации поступило предложение о введении регистрации пользователей в сети интернет по паспортам.
Волжский.ру 01:47
Политика

Путин возмущен масштабами воровства на космодроме «Восточный»

ФАН вчера в 03:57
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

RT на русском вчера в 22:03
Политика

США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ

Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58
Общество

Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств

Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн).
Известия вчера в 21:59
Общество

Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы

Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.
Life.ru вчера в 13:31
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
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