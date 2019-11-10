Экономика
АБНРоссияне забрали из Сбербанка 80 млрд рублей за месяц
В Сбербанке сообщили об увеличении оттока денег населения. Объем физических средств в банке в октября уменьшился на 79 млрд рублей или на 0,6%. Так, в настоящее время на счетах Сбербанка храниться 13,07 трлн рублей россиян.
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80 млрд рублей забрали россияне за месяц у Сбербанка из-за снижения ставок
Курьер. Среда. Бердск10 ноября в 21:00
Граждане России за месяц вывели со счетов Сбербанка почти 80 млрд рублей
Красная весна09 ноября в 02:02
«Народ нуждается в деньгах»: почему россияне стали массово снимать средства с вкладов
Комсомольская правда10 ноября в 06:52
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
В Уфе в бассейне детского сада утонула воспитатель
Воспитатель утонула в бассейне детского сада Уфы. Об этом 11 ноября сообщает КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.
REGNUM 00:18
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Политика
Постпред России при МАГАТЭ заявил о новых попытках подорвать СВПД
Делаются все новые попытки подорвать СВПД, "слив" конфиденциального доклада МАГАТЭ по Ирану - очередной пример этого, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости 02:17
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Гаджеты
Преемник Samsung Galaxy M40 получит процессор Snapdragon 712
Astera вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал невесте предложение и подарок
Шепелев воспитывает 6-летнего сына Платона, а у 36-летней Тулуповой есть дочь Лада от предыдущих отношений.
Комсомольская правда вчера в 15:36
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
Экономика
Российские производители сообщили о снижении цен на свинину
Один из крупнейших производителей — группа «Черкизово» — сообщил о падении стоимости свинины на 14% по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 02:23
Общество
ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании
CBS Media вчера в 13:09
Происшествия
Заявлено о ракетной атаке по авиабазе ВВС САР Меззех на юге Сирии
Отмечается, что целью атаки стали объекты на территории авиабазы Меззех на юге Сирийской Арабской Республики.
Военное обозрение 02:12
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Футбол
Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную
По информации БИЗНЕС Online, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы.
Советский спорт 01:54
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Газета.Ru вчера в 16:46
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Политика
Россиян предлагают пускать в интернет по паспорту
В Госдуму и Совет Федерации поступило предложение о введении регистрации пользователей в сети интернет по паспортам.
Волжский.ру 01:47
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Политика
США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58
Общество
Сотрудников Нацбанка Украины задержали по подозрению в хищении средств
Семь сотрудников Нацбанка Украины были задержаны в Киеве по подозрению в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн).
Известия вчера в 21:59
Общество
Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы
Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.
Life.ru вчера в 13:31
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17