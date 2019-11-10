Объем физических средств в банке в октября уменьшился на 79 млрд рублей или на 0,6%. Так, в настоящее время на счетах Сбербанка храниться 13,07 трлн рублей россиян. Как сообщают в пресс-службе компании, причинами оттока стали замедление инфляции и снижение ключевой ставки Центробанка.

Россияне забрали из Сбербанка 80 млрд рублей за месяц

Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

Политика Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.

Здоровье В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Происшествия Взрыв прогремел у ливанского посольства в Дамаске Два человека погибли, шесть пострадали при взрыве у посольства Ливана в Дамаске. Об этом 12 ноября сообщает сирийское госагентство Sana.

Наука Разработан шелковый датчик для анализа пота Китайские ученые из Университета Цинхуа разработали и уже протестировали на добровольцах шелковый датчик для анализа пота.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

Общество Петербург признали самым фотографируемым городом России Санкт-Петербург стал самым фотографируемым городом России, опередив Москву на 10% по количеству снимков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Облако Mail.ru».

Экономика Якутскэнерго представляет антирейтинг УК и ТСЖ На сайте ПАО «Якутскэнерго» размещены списки исполнителей коммунальных услуг с лучшей и худшей дисциплиной по итогам октября.

Интернет YouTube заблокирует «невыгодных» пользователей По данным «Коммерсанта», YouTube начнет блокировать неактивные или «мертвые» аккаунты, а также пользователей, которые используют сервисы блокировки рекламы.

Происшествия Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.