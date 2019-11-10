Экономика
АБНРоссияне забрали из Сбербанка 80 млрд рублей за месяц
В Сбербанке сообщили об увеличении оттока денег населения. Объем физических средств в банке в октября уменьшился на 79 млрд рублей или на 0,6%. Так, в настоящее время на счетах Сбербанка храниться 13,07 трлн рублей россиян.
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Граждане России за месяц вывели со счетов Сбербанка почти 80 млрд рублей
Красная весна09 ноября в 02:02
«Народ нуждается в деньгах»: почему россияне стали массово снимать средства с вкладов
Комсомольская правда10 ноября в 06:52
80 млрд рублей забрали россияне за месяц у Сбербанка из-за снижения ставок
Курьер. Среда. Бердск10 ноября в 21:00
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:02, Ашберн
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
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Соломатина отметила, что это касается даже запеченного и отварного картофеля, при том, что продукт в принципе очень полезен — снижает артериальное давление, уменьшает отеки и улучшает работу сердца.
РИА Новости 00:59
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На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
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В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
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АвтоВАЗ объявил о новых комплектациях на Lada Vesta
«На базовой версии LADA Vesta AТ седан в комплектации Classic с пакетом Start Plus в комплект оборудования входят кондиционер, 3-уровневый обогрев передних сидений, 2 подушки безопасности, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров», — говорится в сообщении.
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Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Общество
Синичкин день отмечается в России
Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
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Общество
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Большинство россиян оплачивает первый взнос по ипотеке самостоятельно, однако 16% вынуждены просить помощи у родителей.
News.ru вчера в 20:12
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45
Футбол
Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020
По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы.
Нева Спорт 01:40
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На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию.
Lenta.ru 01:36
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
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Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
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NASA презентовало первый электрический самолет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
МИР 24 09 ноября в 08:33
Гаджеты
Мышь Cooler Master MM711 с «дырявым» корпусом наделена RGB-подсветкой
Компания Cooler Master анонсировала игровую мышь MM711: новинка представляет собой модифицированную версию манипулятора MM710, который дебютировал в сентябре нынешнего года.
3DNews 01:35
Здоровье
В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
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Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Меган Маркл спровоцировала слухи о второй беременности
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Общество
Сострадание к Шамсутдинову объяснили субъективностью СМИ
Шерин объяснил сострадание к Шамсутдинову искаженной подачей информации в СМИ.
Sibnet Новости вчера в 23:17
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Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
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Первые фотографии новой Skoda Octavia появились еще в мае этого года - папарацци смогли "поймать" автомобиль в кузове универсал практически без камуфляжа на одном из шоссе в Чехии.
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Юморист Ильяс Хасанов, попавший с участниками КВН в ДТП, скончался
О трагедии стало известно сегодня утром. В больницу Хасанов попал после ДТП, которое произошло 8 ноября.
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Около 5000 поклонников собрала группа The Scorpions в Воронеже
Примерно 5 тысяч поклонников группы The Scorpions посетили концерт в Воронеже 10 ноября.
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