Финансы

ИзвестияИзвестияРоссияне забрали из банков $1,1 млрд

По данным на 1 мая, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд. За месяц он сократился на $1,1 млрд (1,2%). Вместе с тем в марте этот отток был больше в несколько раз — тогда россияне забрали $5,5 млрд.
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Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

Московский Комсомолецвчера в 10:12

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Телеканал 360°26 мая в 20:51

Валютные вклады сокращаются четвертый месяц подряд

Вести.Ruвчера в 05:22

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

РИА Новостивчера в 02:57

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Газета.Ruвчера в 03:49

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ruвчера в 01:58

«Лучше забрать, чем разбираться». Россияне сняли с депозитов $1,1 млрд

РБКвчера в 08:16
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

Газета Культура вчера в 12:54
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
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Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Общество

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена

На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
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Общество

В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу

Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец 25 мая в 22:00
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Политика

Twitter-аккаунт главы ДНР взломан хакерами

Аккаунт Дениса Пушилина в Twitter был взломан 27 мая, сообщил глава Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 16:04
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Шоу-бизнес

«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем

Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
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Энергетика

Оценены запасы нефти и газа в России

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

В ряде регионов России в связи с эпидемией коронавируса действует масочный режим, в рамках которого граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, магазинах и местах с большим скоплением людей.
Lenta.ru 01:24
9
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1K
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4,1K
Энергетика

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс 01:45
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Армия и оружие

Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи

Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело вчера в 06:46
Общество

Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.
News.ru вчера в 07:02
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Кино

В пятницу стартует глобальный онлайн-кинофестиваль

Творческие встречи в записи и дискуссии будут представлены на глобальном онлайн-фестивале - на них присутствуют Гильермо Дель Торо, Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Содерберг, Джейн Кэмпион, Клер Дени.
Ревизор.ру вчера в 11:14
Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики

Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
Общество

Facebook и Twitter не расплатились за россиян

Основная проблема во взыскании штрафов с Twitter и Facebook в том, что компании не имеют юридической прописки в России, поэтому приставы при всем желании выполнить взыскание не смогут, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
Коммерсантъ вчера в 11:57
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
1,4K
Экономика

В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами

Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 вчера в 05:16
1
Здоровье

В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19

На Южном Урале за сутки подтверждены 148 новых случаев коронавируса. Это самый большой прирост заболевших с начала пандемии.
Российская газета 02:47
2
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Экономика

В России с августа повысят накопительные пенсии

В пресс-службе ПФР заявили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены с августа на 9,13%.
Южный Федеральный 26 мая в 10:54
1,1K
Общество

Фитнес-клубы и бассейны начнут работать по новым правилам

Рекомендации по организации работы спортивных учреждений в условиях пандемии коронавируса подготовил Роспотребнадзор.
Нижегородская Правда вчера в 06:39
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
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