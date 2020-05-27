Финансы
ИзвестияРоссияне забрали из банков $1,1 млрд
По данным на 1 мая, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд. За месяц он сократился на $1,1 млрд (1,2%). Вместе с тем в марте этот отток был больше в несколько раз — тогда россияне забрали $5,5 млрд.
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Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 26 мая в 16:42
Происшествия
На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, с начала наблюдений на Сахалине выявлено 93 заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:54
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Экономика сегодня вчера в 09:27
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
РИА Новости вчера в 08:21
Общество
Кузнецова призвала создать «реестр педофилов»
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и бессрочно следить за ними после отбывания наказания.
Интерфакс 00:06
Здоровье
COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
В шестую группу кожных проявлений коронавируса ученые включают крапивницу — в некоторых случаях она может быть предвестником начала COVID-19.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь.
Lenta.ru вчера в 22:49
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:47
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
Иностранные посетители зарубежных выставок «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик», заявил РИА Новости военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Lenta.ru вчера в 08:28
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Политика
Дмитрий Рогозин прокомментировал идею Илона Маска бомбить Марс
Идея главы компании Space X Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищна и негуманна, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Русская Планета 27 мая в 17:10
Общество
Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом
На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 27 мая в 02:33
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Здоровье
Врачи рассказали, как очистить сосуды от холестерина без лекарств
Очистить сосуды от избыточного холестерина естественным образом, без использования лекарств, эффективно помогает рацион, насыщенный магнием, рассказал кардиолог Уильям Дэвис.
Профиль 27 мая в 15:01
Технологии
Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать
Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 вчера в 20:30
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ вчера в 18:50
Футбол
«Арсенал» поборется с «Челси» и «МЮ» за Коутиньо
Лондонцы вступили в борьбу за бразильца, на которого претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Лестер».
Metaratings вчера в 10:59
Политика
Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.
Известия вчера в 16:30
Общество
Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание
Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.
РБК вчера в 23:10
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 27 мая в 13:20
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk 27 мая в 23:39
Армия и оружие
«Al Bawaba»: Турция воюет в Ливии за свои контракты на $25 млрд
Участие Турции в конфликте в Ливии объясняется желанием заключить крупные контракты на разработку полезных ископаемых и реализацию инфраструктурных проектов в этой стране.
Недвижимость.RU вчера в 17:42
Здоровье
Названа категория людей, которым противопоказано ношение масок
Врач высшей категории, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев указала на категорию людей, который медицинские маски носить противопоказано.
АБН вчера в 19:46
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru вчера в 01:09