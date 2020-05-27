Финансы
ИзвестияРоссияне забрали из банков $1,1 млрд
По данным на 1 мая, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд. За месяц он сократился на $1,1 млрд (1,2%). Вместе с тем в марте этот отток был больше в несколько раз — тогда россияне забрали $5,5 млрд.
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Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
Путешествия
В Японии начнут платить туристам за посещение страны
Московский Комсомолец 03:30
Общество
Кремль отреагировал на данные об отказе россиян верить в коронавирус
Коронавирус — «штука реальная», сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на данные о том, что россияне отказались верить в эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 05:53
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны
Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.
RT на русском 04:44
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Известия вчера в 18:34
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики
Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения
В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась размытая формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф не только для злостных нарушителей ПДД, но и для законопослушных автомобилистов, выяснила "Газета.Ru".
Газета.Ru 02:29
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 57 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:50
Авто
Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России на 50% в июне
Объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на территории России могут снизиться вдвое в течение июня по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, считает глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.
iReactor 03:11
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Политика
Кремль усомнился в данных о высокой смертности медиков от коронавируса
В Кремле сомневаются в достоверности данных о высокой смертности медиков от коронавируса в России.
Lenta.ru 05:52
Игры
Naughty Dog показала 20 минут геймплея The Last of Us Part II
Naughty Dog подробнее рассказала о сюжете и основных механиках сиквела, а также показала новые геймплейные кадры.
CyberSport.ru вчера в 16:45
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Piter.tv 03:04
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Политика
Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»
Коммерсантъ вчера в 07:56
Происшествия
Пенсионера, переболевшего COVID-19, скорая оставила в подъезде Казани
Жительница Казани рассказала изданию «Вечерняя Казань», как несколько дней назад медики из Республиканской клинической больницы (РБК) оставили ее соседа-пенсионера в подъезде.
Ридус 05:04
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Экономика
Саратов просит губернатора помочь бизнесу и городскому бюджету
Саратовские депутаты приняли обращение к губернатору с предложениями по мерам господдержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса, и просьбой оказать дополнительную финансовую помощь городу в связи с неисполнением доходной части бюджета.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:39
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Экономика
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com вчера в 09:19