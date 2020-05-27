Финансы

ИзвестияИзвестияРоссияне забрали из банков $1,1 млрд

По данным на 1 мая, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд. За месяц он сократился на $1,1 млрд (1,2%). Вместе с тем в марте этот отток был больше в несколько раз — тогда россияне забрали $5,5 млрд.
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Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

Московский Комсомолец27 мая в 10:12

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru27 мая в 01:58

Валютные вклады сокращаются четвертый месяц подряд

Вести.Ru27 мая в 05:22

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

РИА Новости27 мая в 02:57

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Газета.Ru27 мая в 03:49

«Лучше забрать, чем разбираться». Россияне сняли с депозитов $1,1 млрд

РБК27 мая в 08:16

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Телеканал 360°26 мая в 20:51
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Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости 02:42
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Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Путешествия

В Японии туристам начнут выдавать до $185 за отдых в стране

Деловое.ТВ 27 мая в 13:14
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Общество

Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов

В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
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Общество

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
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Космос

Корабль Starship Маска получил лицензию на испытательные полеты

Американское Федеральное управление гражданской авиации выдало кораблю Starship Илона Маска лицензию на проведение испытательных полетов.
РЕН ТВ 02:41
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
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Политика

Посол России в Пхеньяне рассказал об успехах КНДР в борьбе с эпидемией

Эвакуация прошла в связи с усилением северокорейскими властями профилактических мер по борьбе с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19.
Известия 02:27
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru 27 мая в 02:52
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Футбол

Вратарь «ПСЖ» попал в ДТП и разбил Lamborghini

Как сообщается в Twitter-аккаунте Footballogue, 20-летний страж ворот "парижан" не пострадал, но разбил свой Lamborghini.
Газета.Ru 01:47
Экономика

Криптовалюту в России могут легализовать

Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.
Долг.рф вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов

Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru вчера в 02:49
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Общество

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
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Кино

Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм

Piter.tv вчера в 09:50
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Космос

В Роскосмосе рассказали о новой гипотезе происхождения Луны

Росбалт вчера в 03:25
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Происшествия

В Киевской области задержали десять человек после конфликта со стрельбой

РИА Новости 02:53
Общество

25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 02:32
Общество

Норвегия заявила о бесполезности карантина

Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
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Наука

Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно

Rusargument 27 мая в 20:05
Футбол

Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры

37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
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Авто

АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей

Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 10:26
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Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
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Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
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Игры

Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии

CyberSport.ru вчера в 23:06
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